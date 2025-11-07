Mois de la danse. Atelier et Film Cinéma Grand Ecran Saint-Vincent-de-Tyrosse
Cinéma Grand Ecran 24 avenue Nationale Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes
Début : 2025-11-07 19:00:00
fin : 2025-11-07 20:00:00
19h Atelier danse avec l’association Txikan sur inscription avant le 1er novembre
20h Germaine Acogny, l’essence de la danse Durée 1h28 Documentaire
En puisant son inspiration dans les danses traditionnelles ouest-africaines, Germaine Acogny s’est imposée comme l’une des figures majeures de la danse contemporaine. Encore aujourd’hui, à plus de 80 ans, elle transmet son savoir au sein de son Ecole des Sables à Dakar.
Le mois de la Danse s’inscrit sur tout le territoire en partenariat avec MACS. Inscriptions sur cinetyr@orange.fr pour l’atelier. .
English : Mois de la danse. Atelier et Film
7pm Dance workshop with the Txikan association (registration required before November 1)
8pm Germaine Acogny, the essence of dance Running time: 1h28 Documentary
German :
19 Uhr Tanzworkshop mit dem Verein Txikan (Anmeldung bis zum 1. November)
20h Germaine Acogny, l’essence de la danse Dauer: 1h28 Dokumentarfilm
Italiano :
ore 19.00 Laboratorio di danza con l’associazione Txikan (iscrizione obbligatoria entro il 1° novembre)
ore 20.00 Germaine Acogny, l’essenza della danza Durata: 1h28 Documentario
Espanol : Mois de la danse. Atelier et Film
19.00 h Taller de danza con la asociación Txikan (inscripción obligatoria antes del 1 de noviembre)
20.00 h Germaine Acogny, la esencia de la danza Duración: 1h28 Documental
