Mois de la danse. Atelier et Film Cinéma Grand Ecran Saint-Vincent-de-Tyrosse vendredi 7 novembre 2025.

Cinéma Grand Ecran 24 avenue Nationale Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes

Début : 2025-11-07 19:00:00

fin : 2025-11-07 20:00:00

2025-11-07

19h Atelier danse avec l’association Txikan sur inscription avant le 1er novembre

20h Germaine Acogny, l’essence de la danse Durée 1h28 Documentaire

En puisant son inspiration dans les danses traditionnelles ouest-africaines, Germaine Acogny s’est imposée comme l’une des figures majeures de la danse contemporaine. Encore aujourd’hui, à plus de 80 ans, elle transmet son savoir au sein de son Ecole des Sables à Dakar.

Le mois de la Danse s’inscrit sur tout le territoire en partenariat avec MACS. Inscriptions sur cinetyr@orange.fr pour l’atelier. .

Cinéma Grand Ecran 24 avenue Nationale Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine

English : Mois de la danse. Atelier et Film

7pm Dance workshop with the Txikan association (registration required before November 1)

8pm Germaine Acogny, the essence of dance Running time: 1h28 Documentary

German :

19 Uhr Tanzworkshop mit dem Verein Txikan (Anmeldung bis zum 1. November)

20h Germaine Acogny, l’essence de la danse Dauer: 1h28 Dokumentarfilm

Italiano :

ore 19.00 Laboratorio di danza con l’associazione Txikan (iscrizione obbligatoria entro il 1° novembre)

ore 20.00 Germaine Acogny, l’essenza della danza Durata: 1h28 Documentario

Espanol : Mois de la danse. Atelier et Film

19.00 h Taller de danza con la asociación Txikan (inscripción obligatoria antes del 1 de noviembre)

20.00 h Germaine Acogny, la esencia de la danza Duración: 1h28 Documental

