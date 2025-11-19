Mois de la Danse Atelier musique & danse Place des Arènes Soustons

Place des Arènes Médiathèque Soustons Landes

De 0 à 5 ans, en famille. Chansons à gestes et rondes, avec les Centres Musicaux Ruraux

Place des Arènes Médiathèque Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 53 67 info.mediatheque@mairie-soustons.fr

English : Mois de la Danse Atelier musique & danse

Ages 0 to 5, with the whole family. Chansons à gestes et rondes, with Centres Musicaux Ruraux

German : Mois de la Danse Atelier musique & danse

Von 0 bis 5 Jahren, mit der ganzen Familie. Gebärdenlieder und Reigen, mit den Centres Musicaux Ruraux

Italiano :

Da 0 a 5 anni, con tutta la famiglia. Chansons à gestes et rondes, con i Centres Musicaux Ruraux

Espanol : Mois de la Danse Atelier musique & danse

De 0 a 5 años, con toda la familia. Chansons à gestes et rondes, con los Centres Musicaux Ruraux

