Mois de la Danse Atelier musique & danse Place des Arènes Soustons mercredi 19 novembre 2025.
Place des Arènes Médiathèque Soustons Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-11-19
fin : 2025-11-19
2025-11-19
De 0 à 5 ans, en famille. Chansons à gestes et rondes, avec les Centres Musicaux Ruraux
Place des Arènes Médiathèque Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 53 67 info.mediatheque@mairie-soustons.fr
English : Mois de la Danse Atelier musique & danse
Ages 0 to 5, with the whole family. Chansons à gestes et rondes, with Centres Musicaux Ruraux
German : Mois de la Danse Atelier musique & danse
Von 0 bis 5 Jahren, mit der ganzen Familie. Gebärdenlieder und Reigen, mit den Centres Musicaux Ruraux
Italiano :
Da 0 a 5 anni, con tutta la famiglia. Chansons à gestes et rondes, con i Centres Musicaux Ruraux
Espanol : Mois de la Danse Atelier musique & danse
De 0 a 5 años, con toda la familia. Chansons à gestes et rondes, con los Centres Musicaux Ruraux
