Place des Arènes Médiathèque Soustons Landes

Gratuit

Début : 2025-11-16

fin : 2025-11-16

2025-11-16

Conférence pour ados et adultes proposée et animée par Sylvie Pabiot.

Place des Arènes Médiathèque Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 53 67 info.mediatheque@mairie-soustons.fr

English : Mois de la Danse « Le geste quotidien dans la danse contemporaine »- Compagnie e Wejna

Conference for teens and adults proposed and led by Sylvie Pabiot.

German : Mois de la Danse « Le geste quotidien dans la danse contemporaine »- Compagnie e Wejna

Konferenz für Jugendliche und Erwachsene, vorgeschlagen und geleitet von Sylvie Pabiot.

Italiano :

Conferenza per adolescenti e adulti proposta e condotta da Sylvie Pabiot.

Espanol : Mois de la Danse « Le geste quotidien dans la danse contemporaine »- Compagnie e Wejna

Conferencia para adolescentes y adultos propuesta y dirigida por Sylvie Pabiot.

