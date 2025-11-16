Mois de la Danse « Le geste quotidien dans la danse contemporaine »- Compagnie e Wejna Place des Arènes Soustons
Mois de la Danse « Le geste quotidien dans la danse contemporaine »- Compagnie e Wejna Place des Arènes Soustons dimanche 16 novembre 2025.
Mois de la Danse « Le geste quotidien dans la danse contemporaine »- Compagnie e Wejna
Place des Arènes Médiathèque Soustons Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-16
fin : 2025-11-16
Date(s) :
2025-11-16
Conférence pour ados et adultes proposée et animée par Sylvie Pabiot.
Conférence pour ados et adultes proposée et animée par Sylvie Pabiot. .
Place des Arènes Médiathèque Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 53 67 info.mediatheque@mairie-soustons.fr
English : Mois de la Danse « Le geste quotidien dans la danse contemporaine »- Compagnie e Wejna
Conference for teens and adults proposed and led by Sylvie Pabiot.
German : Mois de la Danse « Le geste quotidien dans la danse contemporaine »- Compagnie e Wejna
Konferenz für Jugendliche und Erwachsene, vorgeschlagen und geleitet von Sylvie Pabiot.
Italiano :
Conferenza per adolescenti e adulti proposta e condotta da Sylvie Pabiot.
Espanol : Mois de la Danse « Le geste quotidien dans la danse contemporaine »- Compagnie e Wejna
Conferencia para adolescentes y adultos propuesta y dirigida por Sylvie Pabiot.
L’événement Mois de la Danse « Le geste quotidien dans la danse contemporaine »- Compagnie e Wejna Soustons a été mis à jour le 2025-09-17 par OTI LAS