Mois de la danse/Mois du documentaire Cinéma Grand Écran Saint-Vincent-de-Tyrosse

Cinéma Grand Écran 24 Avenue Nationale Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes

Atelier en partenariat avec Txikan (sous réserve du nombre de participants) suivi du film Germaine Acogny, l’essence de la danse

Inscription avant le premier novembre pour l’atelier à Cinétyr

En puisant son inspiration dans les danses traditionnelles ouest-africaines, Germaine Acogny, s’est imposée comme l’une des figures majeures de la danse contemporaine. Encore aujourd’hui, à plus de 80 ans, au sein de son École des Sables à Dakar, elle transmet son savoir aux nouvelles générations de danseurs. .

English : Mois de la danse/Mois du documentaire

Workshop in partnership with Txikan (subject to number of participants) followed by the film Germaine Acogny, l’essence de la danse

Register before November 1 for the workshop at Cinétyr

German :

Workshop in Zusammenarbeit mit Txikan (vorbehaltlich der Teilnehmerzahl), gefolgt vom Film Germaine Acogny, l’essence de la danse (Germaine Acogny, die Essenz des Tanzes)

Anmeldung vor dem ersten November für den Workshop in Cinétyr

Italiano :

Workshop in collaborazione con Txikan (in base al numero di partecipanti) seguito dal film Germaine Acogny, l’essenza della danza

Iscrivetevi entro il 1° novembre per il workshop al Cinétyr

Espanol : Mois de la danse/Mois du documentaire

Taller en colaboración con Txikan (sujeto al número de participantes) seguido de la película Germaine Acogny, la esencia de la danza

Inscríbase antes del 1 de noviembre en el taller del Cinétyr

