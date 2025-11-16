Mois de la Danse Spectacle Performance « Entre nos mains »- Compagnie Wejna Place des Arènes Soustons

Entre nos mains est une performance participative autour des gestes quotidiens qui nous ressemblent et nous rassemblent. D’une manière simple et intime, Sylvie Pabiot nous invite à percevoir la danse de nos vies ordinaires.

English : Mois de la Danse Spectacle Performance « Entre nos mains »- Compagnie Wejna

Entre nos mains is a participatory performance based on the everyday gestures that resemble us and bring us together. In a simple, intimate way, Sylvie Pabiot invites us to perceive the dance of our ordinary lives.

German : Mois de la Danse Spectacle Performance « Entre nos mains »- Compagnie Wejna

Entre nos mains ist eine partizipative Performance rund um die alltäglichen Gesten, die uns ähneln und uns zusammenbringen. Auf einfache und intime Weise lädt Sylvie Pabiot uns ein, den Tanz unseres gewöhnlichen Lebens wahrzunehmen.

Italiano :

Entre nos mains è una performance partecipativa basata sui gesti quotidiani che ci assomigliano e ci uniscono. In modo semplice e intimo, Sylvie Pabiot ci invita a percepire la danza della nostra vita ordinaria.

Espanol : Mois de la Danse Spectacle Performance « Entre nos mains »- Compagnie Wejna

Entre nos mains es una performance participativa basada en los gestos cotidianos que nos asemejan y nos unen. De forma sencilla e íntima, Sylvie Pabiot nos invita a percibir la danza de nuestras vidas ordinarias.

