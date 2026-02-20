Mois de la Femme Rue des anciens combattants Foulayronnes
Rue des anciens combattants Le Galion Foulayronnes Lot-et-Garonne
A l’occasion du mois de la Femme, la ville de Foulayronnes organise plusieurs événements dans la salle du Galion du théâtre, des ateliers, des expositions photos, des concerts et bien d’autres encore.
28/02 soirée théâtre Mon ami Charlie
06/03 et 07/03 2 journées d’atelier
20/03 concert dansant
27/03 les escales musicales
Pour plus d’information, consultez le site officiel de la ville de Foulayronnes. .
Rue des anciens combattants Le Galion Foulayronnes 47510 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 95 61 09
English :
To mark Women’s Month, the town of Foulayronnes is organizing several events in the Salle du Galion: theater, workshops, photo exhibitions, concerts and much more.
