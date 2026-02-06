Mois de la femme Rue Marcel Pagnol Foulayronnes
Rue Marcel Pagnol Le Galion et à la médiathéque Foulayronnes Lot-et-Garonne
Début : 2026-02-28
fin : 2026-03-28
Au programme ateliers, rencontres, exposition, conférence, portraits de femmes, concerts…rythmeront l’évènement.
Initié à l’origine par Josepha Tanassichiou, ancienne adjointe à la culture Foulayronnaise, ce Mois De La Femme est devenu en 9 ans une institution incontournable référencée par le ministère de l’égalité et du droit des femmes. Au programme ateliers, rencontres, exposition, conférence, portraits de femmes, concerts…rythmeront l’évènement. .
English : Mois de la femme
The program includes workshops, meetings, an exhibition, a conference, portraits of women and concerts… all punctuating the event.
