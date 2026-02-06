Mois de la femme Rue Marcel Pagnol Foulayronnes

Mois de la femme

Mois de la femme Rue Marcel Pagnol Foulayronnes samedi 28 février 2026.

Mois de la femme

Rue Marcel Pagnol Le Galion et à la médiathéque Foulayronnes Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28
fin : 2026-03-28

Date(s) :
2026-02-28

Au programme ateliers, rencontres, exposition, conférence, portraits de femmes, concerts…rythmeront l’évènement.
Initié à l’origine par Josepha Tanassichiou, ancienne adjointe à la culture Foulayronnaise, ce Mois De La Femme est devenu en 9 ans une institution incontournable référencée par le ministère de l’égalité et du droit des femmes. Au programme ateliers, rencontres, exposition, conférence, portraits de femmes, concerts…rythmeront l’évènement.   .

Rue Marcel Pagnol Le Galion et à la médiathéque Foulayronnes 47510 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 95 61 09  mairie@ville-foulayronnes.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Mois de la femme

The program includes workshops, meetings, an exhibition, a conference, portraits of women and concerts… all punctuating the event.

L’événement Mois de la femme Foulayronnes a été mis à jour le 2026-02-03 par OT Destination Agen