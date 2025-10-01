Mois de la gastronomie Châtillon-Coligny
Mois de la gastronomie Châtillon-Coligny mercredi 1 octobre 2025.
Mois de la gastronomie
Châtillon-Coligny Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-01
fin : 2025-11-16
Date(s) :
2025-10-01
Mois de la gastronomie
Mois de la gastronomie resto secteur le Chalut. Thème 2025 Tradition en effervescence .
Châtillon-Coligny 45230 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 00 87
English :
Gastronomy Month
German :
Monat der Gastronomie
Italiano :
Mese della gastronomia
Espanol :
Mes de la Gastronomía
L’événement Mois de la gastronomie Châtillon-Coligny a été mis à jour le 2025-09-27 par OT GATINAIS SUD