AGENDA · Lorris
Mois de la gastronomie Lorris
jeudi 1 octobre 2026 · Lorris
Informations pratiques
Lorris
Mois de la gastronomie
Lorris Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-01
fin : 2026-11-15
Date(s) :
2026-10-01
Mois de la gastronomie
Mois de la gastronomie : Les métamorphoses de la nature à l’assiette . Ouvert du mardi midi au dimanche midi. Tel. 02 38 94 83 55 .
Lorris 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 94 83 55
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English :
Gastronomy Month
L’événement Mois de la gastronomie Lorris a été mis à jour le 2026-09-05 par OT GATINAIS SUD
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