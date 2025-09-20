Informations pratiques

Lorris

Mois de la gastronomie

Lorris Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-01

fin : 2026-11-15

Date(s) :

2026-10-01

Mois de la gastronomie

Mois de la gastronomie : Les métamorphoses de la nature à l’assiette . Ouvert du mardi midi au dimanche midi. Tel. 02 38 94 83 55 .

Lorris 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 94 83 55

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English :

Gastronomy Month

L’événement Mois de la gastronomie Lorris a été mis à jour le 2026-09-05 par OT GATINAIS SUD