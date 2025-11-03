Mois de la Petite Enfance et de la Parentalité Bletterans

Mois de la Petite Enfance et de la Parentalité

1 Place de la Mairie Bletterans Jura

Gratuit

Début : 2025-11-03

fin : 2025-12-03

2025-11-03

Nous aurons le plaisir de vous retrouver pour notre habituel Mois de la Petite Enfance et de la Parentalité.

Cette année des ateliers et spectacles en lien avec le thème de la nature vous seront proposés.

Ces ateliers sont destinés aux jeunes enfants accompagnés d’un adulte (parent, grand-parent, assistant(e) maternel(le)…).

Sur réservation auprès du service Petite Enfance par mail

(sauf pour le LAEP et l’exposition photo qui sont en accès libre pendant les horaires d’ouverture) .

1 Place de la Mairie Bletterans 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 44 46 80 petiteenfance@bressehauteseille.fr

