Mois de la Petite enfance : Eveil à la lecture en mouvement Bibliothèque Hergé Paris

« Un éveil à la lecture en mouvement.

Ce projet propose un espace d’éveil à la lecture adapté au développement psychomoteur et sensoriel du petit enfant. Cette approche de la lecture laisse émerger un imaginaire et une complicité tactile entre l’enfant et l’adulte accompagnant. »

Alessia Vecchiet est danseuse et médiatrice artistique.

Mercredi 28 janvier à 10h30 pour les enfants de 0 à 2 ans.

Un moment de lecture partagée, proposée par l’Ecole des Parents et Educateurs d’Ile-de-France.

Le mercredi 28 janvier 2026

de 10h30 à 11h30

gratuit Public tout-petits. Jusqu’à 2 ans.

Bibliothèque Hergé 2 rue du Département 75019 Paris

+33140381808 bibliotheque.herge@paris.fr



