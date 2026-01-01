Mois de la Petite Enfance : exposition Joëlle Jolivet Bibliothèque Hergé Paris

Pendant le Mois de la Petite Enfance des bibliothèques du 19ème, nous vous invitons à découvrir les linogravures de l’artiste Joëlle Jolivet.

Sous forme d’imagier, chaque planche en couleur ou en noir et blanc, raconte ce que peut découvrir et vivre les petits.

« Après des études de graphisme aux Arts appliqués de Paris, Joëlle Jolivet s’intéresse à la lithographie et suit des cours aux Beaux-arts. Cela la conduit à la gravure sur linoléum, son principal moyen d’expression aujourd’hui dans lequel elle excelle. Elle a publié plus d’une cinquantaine d’albums, dont la plupart sont traduits dans le monde entier. Elle travaille aussi pour la presse. » ( source Ricochet )

Exposition d’originaux de l’illustratrice Joëlle Jolivet.

Du mardi 27 janvier 2026 au samedi 21 février 2026 :

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-27T01:00:00+01:00

fin : 2026-02-22T00:59:59+01:00

Date(s) :

Bibliothèque Hergé 2 rue du Département 75019 Paris

+33140381808 bibliotheque.herge@paris.fr



Afficher la carte du lieu Bibliothèque Hergé et trouvez le meilleur itinéraire

