Mois de la petite enfance Jouer pour l’essentiel

Andernos-les-Bains Gironde

Début : 2025-11-01

fin : 2025-11-30

2025-11-01

Le mois de la Petite Enfance, des animations entre parents, enfants, professionnels !

Faire rayonner toujours plus intensément les enjeux de la petite enfance.

Un moment empreint d’humanité, de partage et d’émotion souvent.

Organisé par le service ASEJ (Affaires Scolaires Enfance et Jeunesse) et la Médiathèque.

Programme en téléchargement. .

Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 69 92 43

