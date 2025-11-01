Mois de la petite enfance Jouer pour l’essentiel Andernos-les-Bains
Mois de la petite enfance Jouer pour l’essentiel Andernos-les-Bains samedi 1 novembre 2025.
Mois de la petite enfance Jouer pour l’essentiel
Andernos-les-Bains Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-01
fin : 2025-11-30
Date(s) :
2025-11-01
Le mois de la Petite Enfance, des animations entre parents, enfants, professionnels !
Faire rayonner toujours plus intensément les enjeux de la petite enfance.
Un moment empreint d’humanité, de partage et d’émotion souvent.
Organisé par le service ASEJ (Affaires Scolaires Enfance et Jeunesse) et la Médiathèque.
Programme en téléchargement. .
Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 69 92 43
