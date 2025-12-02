Mois de la Photo Alexa Brunet & Photo Club d’Erquy Galerie municipale Bernard Nonnet Erquy

Mois de la Photo Alexa Brunet & Photo Club d’Erquy

Début : 2025-12-02

fin : 2025-12-14

Alexa Brunet Odyssée 2.0

Odyssée 2.0 est un projet artistique mêlant écriture, photographie et mise en scène. Inspiré du mythe d’Homère, il transpose les aventures d’Ulysse dans une Smart City dystopique, pour interroger les dérives liées au numérique surveillance, drones, sexualité virtuelle, police prédictive… Le projet adopte une esthétique low tech influencée par la science-fiction et intègre des textes du chercheur Félix Tréguer pour relier la fiction au réel. À travers ce voyage dans la Technopolis , l’œuvre propose une réflexion critique sur le contrôle social à l’ère digitale, tout en ouvrant une perspective d’espoir avec le retour d’Ulysse vers Ithaque, symbole d’un possible échappatoire à l’informatisation du monde.

Rencontre avec Alexa Brunet La Mise en scène en photographie à l’Ancre des Mots à Erquy

Le vendredi 5 décembre à 19h30, tout public, entrée gratuite.

Photo Club d’Erquy Les corps en mouvement

La photographie, en tant qu’art de figer l’instant, se trouve confrontée à la nature éphémère du mouvement. Capturer le mouvement, c’est tenter de saisir l’insaisissable, de transformer l’éphémère en permanence visible. Cette démarche soulève une tension entre l’immobilité de l’image et la fluidité de la vie. La photographie devient alors un paradoxe elle fixe l’éphémère tout en témoignant de l’incessante transformation du réel. Ainsi, le mouvement, en tant que phénomène dynamique, remet en question la capacité de la photographie à représenter la réalité dans sa complexité, tout en révélant la beauté de l’instant suspendu. Les membres du Photo Club d’Erquy vous en livrent leur regard. .

Vernissage le vendredi 5 décembre à 18h.

Expositions visibles aux horaires d’ouverture de la galerie. .

Galerie municipale Bernard Nonnet 5 Rue du 19 Mars 1962 Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne

