Mois de la Photo Comptoir des Arts Face A, Face B, Face revisitée Bibliothèque Le Blé en Herbe Erquy

Mois de la Photo Comptoir des Arts Face A, Face B, Face revisitée

Bibliothèque Le Blé en Herbe 1 Rue Guérinet Erquy Côtes-d’Armor

Début : 2025-12-16

fin : 2025-12-31

Cinq adhérents de l’association Comptoir des Arts se sont réunis pour concevoir une exposition autour d’un thème original, mais loin d’être évident à mettre en œuvre partir de pochettes de 33 tours et imaginer le décor qui pourrait les prolonger !

De la recherche et la sélection des disques à la mise en scène des photographies, en passant par l’inventaire des accessoires, le choix des lieux et des figurants, la première étape du projet a nécessité de longues heures de réflexion. Une fois la machine lancée, Isabelle Jégou, Ludivine Lévêque, Françoise Le Roux, Frédéric Beuve et Serge Abdrieux, avec la complicité de Régine Jégu, Alice Baudet-Lévêque et Xavier Baudet (figurants et accessoiristes), ont donné vie à cette exposition “Face A, Face B, Face revisitée”.

Vernissage le vendredi 19 décembre à 17h.

Exposition visible aux horaires d’ouverture de la bibliothèque

Mardi 15h 18h

Mercredi 10h 12h 14h 18h

Vendredi 15h 19h

Samedi 10h 13h 14h 17h

Dimanche 14h 18h .

