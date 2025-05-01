Mois de la Photo du 14°, Éran Yassur Nordmann « Chronique d’un chaos ordonné »

Chronique d’un chaos ordonné

Traverser les rues à Hô-Chi-Minh-Ville est une épreuve. Un flot ininterrompu de deux-roues m’en empêche. Les feux ? Quand il y en a, c’est un soulagement, mais la plupart du temps, il faut s’élancer sans leur protection. Je regarde à gauche, puis à droite. Un pas en avant, un pas en arrière. Je décide d’apprendre les codes en me joignant à un groupe de Vietnamiens qui traversent sans hésiter. Car oui, il y a des codes : le principal est d’avancer d’un pas mesuré et constant, en comptant sur la vigilance des conducteurs. Et me voilà, après plusieurs jours, pas très rassuré mais avançant au milieu de ce magma humain sur deux-roues. Cela me fascine : toute la vie semble tourner autour de ce moyen de transport.

Exposition de Éran Yassur Nordmann « Chronique d’un chaos ordonné », dans le cadre du Mois de la photo du 14e, La photo de rue, la Photo dans la rue

Du mardi 03 mars 2026 au dimanche 05 avril 2026 :

samedi, dimanche

de 08h00 à 18h00

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 18h00 à 22h00

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 12h00 à 14h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-03T13:00:00+01:00

fin : 2026-04-05T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-03-03T12:00:00+02:00_2026-03-03T14:00:00+02:00;2026-03-03T18:00:00+02:00_2026-03-03T22:00:00+02:00;2026-03-04T12:00:00+02:00_2026-03-04T14:00:00+02:00;2026-03-04T18:00:00+02:00_2026-03-04T22:00:00+02:00;2026-03-05T12:00:00+02:00_2026-03-05T14:00:00+02:00;2026-03-05T18:00:00+02:00_2026-03-05T22:00:00+02:00;2026-03-06T12:00:00+02:00_2026-03-06T14:00:00+02:00;2026-03-06T18:00:00+02:00_2026-03-06T22:00:00+02:00;2026-03-07T08:00:00+02:00_2026-03-07T18:00:00+02:00;2026-03-08T08:00:00+02:00_2026-03-08T18:00:00+02:00;2026-03-09T12:00:00+02:00_2026-03-09T14:00:00+02:00;2026-03-09T18:00:00+02:00_2026-03-09T22:00:00+02:00;2026-03-10T12:00:00+02:00_2026-03-10T14:00:00+02:00;2026-03-10T18:00:00+02:00_2026-03-10T22:00:00+02:00;2026-03-11T12:00:00+02:00_2026-03-11T14:00:00+02:00;2026-03-11T18:00:00+02:00_2026-03-11T22:00:00+02:00;2026-03-12T12:00:00+02:00_2026-03-12T14:00:00+02:00;2026-03-12T18:00:00+02:00_2026-03-12T22:00:00+02:00;2026-03-13T12:00:00+02:00_2026-03-13T14:00:00+02:00;2026-03-13T18:00:00+02:00_2026-03-13T22:00:00+02:00;2026-03-14T08:00:00+02:00_2026-03-14T18:00:00+02:00;2026-03-15T08:00:00+02:00_2026-03-15T18:00:00+02:00;2026-03-16T12:00:00+02:00_2026-03-16T14:00:00+02:00;2026-03-16T18:00:00+02:00_2026-03-16T22:00:00+02:00;2026-03-17T12:00:00+02:00_2026-03-17T14:00:00+02:00;2026-03-17T18:00:00+02:00_2026-03-17T22:00:00+02:00;2026-03-18T12:00:00+02:00_2026-03-18T14:00:00+02:00;2026-03-18T18:00:00+02:00_2026-03-18T22:00:00+02:00;2026-03-19T12:00:00+02:00_2026-03-19T14:00:00+02:00;2026-03-19T18:00:00+02:00_2026-03-19T22:00:00+02:00;2026-03-20T12:00:00+02:00_2026-03-20T14:00:00+02:00;2026-03-20T18:00:00+02:00_2026-03-20T22:00:00+02:00;2026-03-21T08:00:00+02:00_2026-03-21T18:00:00+02:00;2026-03-22T08:00:00+02:00_2026-03-22T18:00:00+02:00;2026-03-23T12:00:00+02:00_2026-03-23T14:00:00+02:00;2026-03-23T18:00:00+02:00_2026-03-23T22:00:00+02:00;2026-03-24T12:00:00+02:00_2026-03-24T14:00:00+02:00;2026-03-24T18:00:00+02:00_2026-03-24T22:00:00+02:00;2026-03-25T12:00:00+02:00_2026-03-25T14:00:00+02:00;2026-03-25T18:00:00+02:00_2026-03-25T22:00:00+02:00;2026-03-26T12:00:00+02:00_2026-03-26T14:00:00+02:00;2026-03-26T18:00:00+02:00_2026-03-26T22:00:00+02:00;2026-03-27T12:00:00+02:00_2026-03-27T14:00:00+02:00;2026-03-27T18:00:00+02:00_2026-03-27T22:00:00+02:00;2026-03-28T08:00:00+02:00_2026-03-28T18:00:00+02:00;2026-03-29T08:00:00+02:00_2026-03-29T18:00:00+02:00;2026-03-30T12:00:00+02:00_2026-03-30T14:00:00+02:00;2026-03-30T18:00:00+02:00_2026-03-30T22:00:00+02:00;2026-03-31T12:00:00+02:00_2026-03-31T14:00:00+02:00;2026-03-31T18:00:00+02:00_2026-03-31T22:00:00+02:00;2026-04-01T12:00:00+02:00_2026-04-01T14:00:00+02:00;2026-04-01T18:00:00+02:00_2026-04-01T22:00:00+02:00;2026-04-02T12:00:00+02:00_2026-04-02T14:00:00+02:00;2026-04-02T18:00:00+02:00_2026-04-02T22:00:00+02:00;2026-04-03T12:00:00+02:00_2026-04-03T14:00:00+02:00;2026-04-03T18:00:00+02:00_2026-04-03T22:00:00+02:00;2026-04-04T08:00:00+02:00_2026-04-04T18:00:00+02:00;2026-04-05T08:00:00+02:00_2026-04-05T18:00:00+02:00



moisdelaphoto14@orange.fr



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

