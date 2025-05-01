Mois de la Photo du 14°, Hubert borderie « Théâtrale rue »

Suivant l’humeur du moment, je patiente ou pas dans un lieu au décor que je perçois plaisant et attends patiemment l’instant décisif cher à Henri Cartier-Bresson. D’autre fois, je file à la William Klein tel un danseur dans la foule, la rue, un café, une manifestation… avec mon 28mm et déclenche à vitesse élevée, iso forcé, hyperfocale calée, très proche du sujet, de manière rapide, peut être perçue agressive mais néanmoins bienveillante, humaine. Beaucoup de gâchis mais de belles compositions quelquefois. La photographie de rue me fait penser à la poésie où chacun(e) essaie de traduire et partager ses sentiments, son humanité.

Exposition de Hubert Borderie « Théâtrale rue » dans le cadre du Mois de la Photo du 14°, La photo de rue, la photo dans la rue

Le dimanche 29 mars 2026

de 14h00 à 17h00

Le dimanche 15 mars 2026

de 14h00 à 17h00

Du lundi 02 mars 2026 au mardi 31 mars 2026 :

jeudi, vendredi

de 09h00 à 17h00

lundi, mardi, mercredi

de 08h00 à 16h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-02T09:00:00+01:00

fin : 2026-03-31T19:00:00+02:00

Date(s) : 2026-03-02T08:00:00+02:00_2026-03-02T16:00:00+02:00;2026-03-03T08:00:00+02:00_2026-03-03T16:00:00+02:00;2026-03-04T08:00:00+02:00_2026-03-04T16:00:00+02:00;2026-03-05T09:00:00+02:00_2026-03-05T17:00:00+02:00;2026-03-06T09:00:00+02:00_2026-03-06T17:00:00+02:00;2026-03-09T08:00:00+02:00_2026-03-09T16:00:00+02:00;2026-03-10T08:00:00+02:00_2026-03-10T16:00:00+02:00;2026-03-11T08:00:00+02:00_2026-03-11T16:00:00+02:00;2026-03-12T09:00:00+02:00_2026-03-12T17:00:00+02:00;2026-03-13T09:00:00+02:00_2026-03-13T17:00:00+02:00;2026-03-15T14:00:00+02:00_2026-03-15T17:00:00+02:00;2026-03-16T08:00:00+02:00_2026-03-16T16:00:00+02:00;2026-03-17T08:00:00+02:00_2026-03-17T16:00:00+02:00;2026-03-18T08:00:00+02:00_2026-03-18T16:00:00+02:00;2026-03-19T09:00:00+02:00_2026-03-19T17:00:00+02:00;2026-03-20T09:00:00+02:00_2026-03-20T17:00:00+02:00;2026-03-23T08:00:00+02:00_2026-03-23T16:00:00+02:00;2026-03-24T08:00:00+02:00_2026-03-24T16:00:00+02:00;2026-03-25T08:00:00+02:00_2026-03-25T16:00:00+02:00;2026-03-26T09:00:00+02:00_2026-03-26T17:00:00+02:00;2026-03-27T09:00:00+02:00_2026-03-27T17:00:00+02:00;2026-03-29T14:00:00+02:00_2026-03-29T17:00:00+02:00;2026-03-30T08:00:00+02:00_2026-03-30T16:00:00+02:00;2026-03-31T08:00:00+02:00_2026-03-31T16:00:00+02:00



moisdelaphoto14@orange.fr



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

