Mois de la Photo du 14°, Laurine Brécé « Quotidien des commerçants vietnamiens »
« Quotidien des commerçants vietnamiens »
En été 2025, j’ai découvert le pays de mes aïeux : le Viet Nam. Chaque scène qui se présentait à moi était une source d’émerveillement. Parmi toutes ces découvertes, ce sont les marchés et celles et ceux qui les animent qui m’ont particulièrement marquée. Les commerçants vietnamiens incarnent une énergie unique : une manière de travailler, d’échanger, de marchander, de s’asseoir, de se reposer, qui mêle traditions, débrouillardises et chaleur humaine.
Du mardi 03 mars 2026 au dimanche 05 avril 2026 :
samedi, dimanche
de 08h00 à 18h00
mardi, mercredi, jeudi, vendredi
de 18h00 à 22h00
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
de 12h00 à 14h00
gratuit Tout public.
moisdelaphoto14@orange.fr