Mois de la Photo du 14°, Laurine Brécé « Quotidien des commerçants vietnamiens »

« Quotidien des commerçants vietnamiens »

En été 2025, j’ai découvert le pays de mes aïeux : le Viet Nam. Chaque scène qui se présentait à moi était une source d’émerveillement. Parmi toutes ces découvertes, ce sont les marchés et celles et ceux qui les animent qui m’ont particulièrement marquée. Les commerçants vietnamiens incarnent une énergie unique : une manière de travailler, d’échanger, de marchander, de s’asseoir, de se reposer, qui mêle traditions, débrouillardises et chaleur humaine.

Exposition de Laurine Brécé « Quotidien des commerçants vietnamiens », dans le cadre du Mois de la Photo du 14e, le pays de mes aïeux : le Viet Nam

Du mardi 03 mars 2026 au dimanche 05 avril 2026 :

samedi, dimanche

de 08h00 à 18h00

mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 18h00 à 22h00

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 12h00 à 14h00

gratuit Tout public.

moisdelaphoto14@orange.fr



