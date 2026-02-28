Mois de la Photo du 14°, Marianne Doz « Confettis urbains »

Confettis urbains

Dans la nuit, une silhouette s’avance, abritée par un parapluie. Le pas est prudent, rythmé par les gouttes. On ne distingue pas son visage, seulement une présence, un geste simple : tenir à bout de bras ce toit fragile qui la sépare de la pluie. Autour d’elle, la ville se dissout en taches lumineuses colorées, confettis urbains d’une fête silencieuse. La série fait d’un geste quotidien une poésie intime.

Une exposition sur bâche de Marianne Doz « Confettis urbains », dans le cadre du Mois de la Photo du 14e, La Photo de rue, la Photo dans la rue, dans la nuit, une silhouette s’avance, abritée par un parapluie.

Du dimanche 01 mars 2026 au mardi 31 mars 2026 :

gratuit Tout public.

moisdelaphoto14@orange.fr



