Mois de la Photo du 14°, Pascal Colin « Les couleurs de la nuit »

Les couleurs de la nuit

J’aime l’obscurité. Dans l’obscurité je ne vois plus mes tourments, mes rêves se révèlent. Dans l’obscurité les couleurs se subliment, deviennent papillons.

Exposition sur bâche, Pascal Colin « Les couleurs de la nuit », dans le cadre du Mois de la photo du 14e, La photo de rue, La photo dans la rue, Les couleurs de la nuit

Du dimanche 01 mars 2026 au mardi 31 mars 2026 :

gratuit Tout public.

moisdelaphoto14@orange.fr



