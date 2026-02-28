Mois de la Photo du 14°, Sandra Corre « Les noctambules »

Les noctambules

Émerger des entrailles de la ville sur la planète Nuit. Quelques autochtones hument l’obscurité, déambulent, leurs pas attirés vers des repères. Les genres se mêlent, les langues se délient. Planète éphémère qui se réinvente à chaque cycle en laissant derrière elle quelques vestiges de la veille.

Une exposition sur bâche de Sandra Corre « Les noctambules », dans le cadre du Mois de la Photo du 14e, La Photo de rue, La Photo dans la rue, Émerger des entrailles de la ville sur la planète Nuit.

Du dimanche 01 mars 2026 au mardi 31 mars 2026 :

gratuit Tout public.

