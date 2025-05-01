Mois de la Photo du 14°, Serge Bréna « Éclat de lumière »

Éclat de lumière

La rue, vue comme un théâtre d’ombre et de lumière, propose selon les aléas du jour de révéler ou d’occulter sans transition des passants enrobés de mystère et ne laissant percevoir que leurs formes à la faveur d’un rayon de lumière. Les personnages déambulent en milieu urbain. La sobriété caractérise le choix esthétique où les ombres sont écrêtées ou légèrement débouchées et la composition simplifiée pour mettre en valeur des formes et des structures.

Exposition de Serge Bréna « Éclat de lumière », dans le cadre du mois de la Photo du 14e, Photo de rue, Photo dans la rue, Éclat de lumière

Du mercredi 04 mars 2026 au mardi 31 mars 2026 :

samedi, dimanche

de 10h00 à 18h00

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 08h00 à 20h00

gratuit Tout public.

moisdelaphoto14@orange.fr



