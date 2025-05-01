Mois de la photo du 14e, Agnès Vergnes, « Gouttelettes nocturnes »

Gouttelettes nocturnes

Derrière la vitre du taxi, les gouttelettes accrochent le verre et changent le décor. J’aime regarder les couleurs de la ville et les passants dans ces courts trajets que la pluie transforme et rend plus séduisants. Une éphémère transformation de l’ordinaire.

Le dimanche 22 mars 2026

de 14h30 à 16h30

Du lundi 02 mars 2026 au mardi 31 mars 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 09h00 à 17h00

gratuit Tout public.

moisdelaphoto14@orange.fr



