Mois de la photo du 14e, Catherine Bailly-Cazenave, « Echoes of transit »

Echoes of transit

Dans les aéroports, tout semble suspendu entre deux mondes. Echoes of transit observe ces fragments du quotidien où le réel se déploie dans le silence. Entre mouvement et immobilité, les corps composent malgré eux une chorégraphie discrète. L’architecture, avec ses lignes rigoureuses et ses espaces de passage, devient le décor de ces scènes ordinaires, captées dans la lenteur du transit.

Une exposition sur bâche de Catherine Bailly-Cazenave « Echoes of transit », dans le cadre du Mois de la photo du 14e, La Photo de rue, La Photo dans la rue, Dans les aéroports, tout semble suspendu entre deux mondes.

Du dimanche 01 mars 2026 au mardi 31 mars 2026 :

gratuit Tout public.

