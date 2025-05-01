Mois de la photo du 14e, Delphine Cholay, « Flore vagabonde »

Flore vagabonde: Je capte les fleurs en mouvement dans une approche brute et spontanée de la photographie de rue. Ces images, prises sur le vif, explorent le lien entre l’humain et le végétal, entre enracinement et errance. Comme une plante déplacée, le sujet oscille entre appartenance et liberté, fusionnant avec son environnement urbain. Chaque photographie interroge l’itinérance, l’anonymat et l’harmonie fragile entre nature et bitume.

Une exposition de Delphine Cholay « Flore vagabonde », dans le cadre du Mois de la photo du 14e, La Photo de rue, La Photo dans la rue, chaque photographie interroge l’itinérance, l’anonymat et

l’harmonie fragile entre nature et bitume.

Le dimanche 22 mars 2026

de 14h30 à 16h30

Du lundi 02 mars 2026 au mardi 31 mars 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 09h00 à 17h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-02T10:00:00+01:00

fin : 2026-03-31T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-03-02T09:00:00+02:00_2026-03-02T17:00:00+02:00;2026-03-03T09:00:00+02:00_2026-03-03T17:00:00+02:00;2026-03-04T09:00:00+02:00_2026-03-04T17:00:00+02:00;2026-03-05T09:00:00+02:00_2026-03-05T17:00:00+02:00;2026-03-06T09:00:00+02:00_2026-03-06T17:00:00+02:00;2026-03-09T09:00:00+02:00_2026-03-09T17:00:00+02:00;2026-03-10T09:00:00+02:00_2026-03-10T17:00:00+02:00;2026-03-11T09:00:00+02:00_2026-03-11T17:00:00+02:00;2026-03-12T09:00:00+02:00_2026-03-12T17:00:00+02:00;2026-03-13T09:00:00+02:00_2026-03-13T17:00:00+02:00;2026-03-16T09:00:00+02:00_2026-03-16T17:00:00+02:00;2026-03-17T09:00:00+02:00_2026-03-17T17:00:00+02:00;2026-03-18T09:00:00+02:00_2026-03-18T17:00:00+02:00;2026-03-19T09:00:00+02:00_2026-03-19T17:00:00+02:00;2026-03-20T09:00:00+02:00_2026-03-20T17:00:00+02:00;2026-03-22T14:30:00+02:00_2026-03-22T16:30:00+02:00;2026-03-23T09:00:00+02:00_2026-03-23T17:00:00+02:00;2026-03-24T09:00:00+02:00_2026-03-24T17:00:00+02:00;2026-03-25T09:00:00+02:00_2026-03-25T17:00:00+02:00;2026-03-26T09:00:00+02:00_2026-03-26T17:00:00+02:00;2026-03-27T09:00:00+02:00_2026-03-27T17:00:00+02:00;2026-03-30T09:00:00+02:00_2026-03-30T17:00:00+02:00;2026-03-31T09:00:00+02:00_2026-03-31T17:00:00+02:00



moisdelaphoto14@orange.fr



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

