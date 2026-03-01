Mois de la photo du 14e, Exposition collective, À la manière de…

À la manière de…

Un atelier du Photoclub Paris Val-de-Bièvre, décortiquer le style d’un photographe, comprendre son style et s’en inspirer.

Une exposition collective, À la manière de… dans le cadre du Mois de la photo, La photo de rue, La photo dans la rue, s’inspirer du style d’un photographe.

Du mercredi 25 mars 2026 au samedi 04 avril 2026 :

samedi

de 14h00 à 18h00

mercredi, jeudi, vendredi

de 15h00 à 19h00

gratuit Tout public.

moisdelaphoto14@orange.fr



