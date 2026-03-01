Mois de la photo du 14e, Exposition collective, À la manière de…
Mois de la photo du 14e, Exposition collective, À la manière de… mercredi 25 mars 2026.
À la manière de…
Un atelier du Photoclub Paris Val-de-Bièvre, décortiquer le style d’un photographe, comprendre son style et s’en inspirer.
Une exposition collective, À la manière de… dans le cadre du Mois de la photo, La photo de rue, La photo dans la rue, s’inspirer du style d’un photographe.
Du mercredi 25 mars 2026 au samedi 04 avril 2026 :
samedi
de 14h00 à 18h00
mercredi, jeudi, vendredi
de 15h00 à 19h00
gratuit Tout public.
moisdelaphoto14@orange.fr