Mois de la photo du 14e, Exposition collective « Temps de pluie »
Mois de la photo du 14e, Exposition collective « Temps de pluie » lundi 9 mars 2026.
Temps de pluie: Trottoirs mouillés et brillants, touches de couleur des parapluies, cirés jaunes et ponchos de pacotille, sauts de flaques et éclats de rires, la pluie vue par une trentaine de photographes.
Exposition collective « Temps de pluie » dans le cadre du Mois de la Photo du 14e, La Photo de rue, La Photo dans la rue
Du lundi 09 mars 2026 au samedi 18 avril 2026 :
samedi
de 09h30 à 18h00
mardi
de 14h00 à 18h00
lundi, mercredi, jeudi, vendredi
de 10h00 à 18h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-03-09T11:00:00+01:00
fin : 2026-04-18T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-03-09T10:00:00+02:00_2026-03-09T18:00:00+02:00;2026-03-10T14:00:00+02:00_2026-03-10T18:00:00+02:00;2026-03-11T10:00:00+02:00_2026-03-11T18:00:00+02:00;2026-03-12T10:00:00+02:00_2026-03-12T18:00:00+02:00;2026-03-13T10:00:00+02:00_2026-03-13T18:00:00+02:00;2026-03-14T09:30:00+02:00_2026-03-14T18:00:00+02:00;2026-03-16T10:00:00+02:00_2026-03-16T18:00:00+02:00;2026-03-17T14:00:00+02:00_2026-03-17T18:00:00+02:00;2026-03-18T10:00:00+02:00_2026-03-18T18:00:00+02:00;2026-03-19T10:00:00+02:00_2026-03-19T18:00:00+02:00;2026-03-20T10:00:00+02:00_2026-03-20T18:00:00+02:00;2026-03-21T09:30:00+02:00_2026-03-21T18:00:00+02:00;2026-03-23T10:00:00+02:00_2026-03-23T18:00:00+02:00;2026-03-24T14:00:00+02:00_2026-03-24T18:00:00+02:00;2026-03-25T10:00:00+02:00_2026-03-25T18:00:00+02:00;2026-03-26T10:00:00+02:00_2026-03-26T18:00:00+02:00;2026-03-27T10:00:00+02:00_2026-03-27T18:00:00+02:00;2026-03-28T09:30:00+02:00_2026-03-28T18:00:00+02:00;2026-03-30T10:00:00+02:00_2026-03-30T18:00:00+02:00;2026-03-31T14:00:00+02:00_2026-03-31T18:00:00+02:00;2026-04-01T10:00:00+02:00_2026-04-01T18:00:00+02:00;2026-04-02T10:00:00+02:00_2026-04-02T18:00:00+02:00;2026-04-03T10:00:00+02:00_2026-04-03T18:00:00+02:00;2026-04-04T09:30:00+02:00_2026-04-04T18:00:00+02:00;2026-04-06T10:00:00+02:00_2026-04-06T18:00:00+02:00;2026-04-07T14:00:00+02:00_2026-04-07T18:00:00+02:00;2026-04-08T10:00:00+02:00_2026-04-08T18:00:00+02:00;2026-04-09T10:00:00+02:00_2026-04-09T18:00:00+02:00;2026-04-10T10:00:00+02:00_2026-04-10T18:00:00+02:00;2026-04-11T09:30:00+02:00_2026-04-11T18:00:00+02:00;2026-04-13T10:00:00+02:00_2026-04-13T18:00:00+02:00;2026-04-14T14:00:00+02:00_2026-04-14T18:00:00+02:00;2026-04-15T10:00:00+02:00_2026-04-15T18:00:00+02:00;2026-04-16T10:00:00+02:00_2026-04-16T18:00:00+02:00;2026-04-17T10:00:00+02:00_2026-04-17T18:00:00+02:00;2026-04-18T09:30:00+02:00_2026-04-18T18:00:00+02:00
moisdelaphoto14@orange.fr