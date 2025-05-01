Mois de la photo du 14e, Exposition collective « Temps de pluie »

Temps de pluie: Trottoirs mouillés et brillants, touches de couleur des parapluies, cirés jaunes et ponchos de pacotille, sauts de flaques et éclats de rires, la pluie vue par une trentaine de photographes.

Exposition collective « Temps de pluie » dans le cadre du Mois de la Photo du 14e, La Photo de rue, La Photo dans la rue

Du lundi 09 mars 2026 au samedi 18 avril 2026 :

samedi

de 09h30 à 18h00

mardi

de 14h00 à 18h00

lundi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h00 à 18h00

gratuit Tout public.

moisdelaphoto14@orange.fr



