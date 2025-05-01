Mois de la photo du 14e, Françoise Chadelas, « Noctambulation »
Mois de la photo du 14e, Françoise Chadelas, « Noctambulation » jeudi 12 mars 2026.
Noctambulation
Errer et photographier la nuit, c’est recueillir des éclats avant qu’ils ne s’évanouissent, pour en faire perdurer la poésie. Je marche lentement, comme en apesanteur. La ville m’offre ses contrastes et je les capture dans un geste empreint d’une douce intimité. Et dans ce dialogue silencieux, je comprends pourquoi je photographie ; afin de révéler ce qui se cache dans l’ombre. Je cherche des fragments fragiles, un rien, un néon qui tremble, un rideau entrouvert, une lumière vacillante, un reflet dans une vitrine, une silhouette. La nuit ouvre les portes du possible.
Une exposition de Françoise Chadelas, « Noctambulation », dans le cadre du Mois de la Photo du 14e, La Photo de rue, La Photo dans la rue, errer et photographier la nuit, c’est recueillir des éclats
avant qu’ils ne s’évanouissent
Du jeudi 12 mars 2026 au jeudi 02 avril 2026 :
samedi
de 10h00 à 18h00
dimanche
de 14h00 à 18h00
mardi, mercredi, jeudi, vendredi
de 14h00 à 21h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-03-12T15:00:00+01:00
fin : 2026-04-03T00:00:00+02:00
Date(s) : 2026-03-12T14:00:00+02:00_2026-03-12T21:00:00+02:00;2026-03-13T14:00:00+02:00_2026-03-13T21:00:00+02:00;2026-03-14T10:00:00+02:00_2026-03-14T18:00:00+02:00;2026-03-15T14:00:00+02:00_2026-03-15T18:00:00+02:00;2026-03-17T14:00:00+02:00_2026-03-17T21:00:00+02:00;2026-03-18T14:00:00+02:00_2026-03-18T21:00:00+02:00;2026-03-19T14:00:00+02:00_2026-03-19T21:00:00+02:00;2026-03-20T14:00:00+02:00_2026-03-20T21:00:00+02:00;2026-03-21T10:00:00+02:00_2026-03-21T18:00:00+02:00;2026-03-22T14:00:00+02:00_2026-03-22T18:00:00+02:00;2026-03-24T14:00:00+02:00_2026-03-24T21:00:00+02:00;2026-03-25T14:00:00+02:00_2026-03-25T21:00:00+02:00;2026-03-26T14:00:00+02:00_2026-03-26T21:00:00+02:00;2026-03-27T14:00:00+02:00_2026-03-27T21:00:00+02:00;2026-03-28T10:00:00+02:00_2026-03-28T18:00:00+02:00;2026-03-29T14:00:00+02:00_2026-03-29T18:00:00+02:00;2026-03-31T14:00:00+02:00_2026-03-31T21:00:00+02:00;2026-04-01T14:00:00+02:00_2026-04-01T21:00:00+02:00;2026-04-02T14:00:00+02:00_2026-04-02T21:00:00+02:00
moisdelaphoto14@orange.fr