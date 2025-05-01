Mois de la photo du 14e, Françoise Chadelas, « Noctambulation »

Noctambulation

Errer et photographier la nuit, c’est recueillir des éclats avant qu’ils ne s’évanouissent, pour en faire perdurer la poésie. Je marche lentement, comme en apesanteur. La ville m’offre ses contrastes et je les capture dans un geste empreint d’une douce intimité. Et dans ce dialogue silencieux, je comprends pourquoi je photographie ; afin de révéler ce qui se cache dans l’ombre. Je cherche des fragments fragiles, un rien, un néon qui tremble, un rideau entrouvert, une lumière vacillante, un reflet dans une vitrine, une silhouette. La nuit ouvre les portes du possible.

Une exposition de Françoise Chadelas, « Noctambulation », dans le cadre du Mois de la Photo du 14e, La Photo de rue, La Photo dans la rue, errer et photographier la nuit, c’est recueillir des éclats

avant qu’ils ne s’évanouissent

Du jeudi 12 mars 2026 au jeudi 02 avril 2026 :

samedi

de 10h00 à 18h00

dimanche

de 14h00 à 18h00

mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 14h00 à 21h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-12T15:00:00+01:00

fin : 2026-04-03T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-03-12T14:00:00+02:00_2026-03-12T21:00:00+02:00;2026-03-13T14:00:00+02:00_2026-03-13T21:00:00+02:00;2026-03-14T10:00:00+02:00_2026-03-14T18:00:00+02:00;2026-03-15T14:00:00+02:00_2026-03-15T18:00:00+02:00;2026-03-17T14:00:00+02:00_2026-03-17T21:00:00+02:00;2026-03-18T14:00:00+02:00_2026-03-18T21:00:00+02:00;2026-03-19T14:00:00+02:00_2026-03-19T21:00:00+02:00;2026-03-20T14:00:00+02:00_2026-03-20T21:00:00+02:00;2026-03-21T10:00:00+02:00_2026-03-21T18:00:00+02:00;2026-03-22T14:00:00+02:00_2026-03-22T18:00:00+02:00;2026-03-24T14:00:00+02:00_2026-03-24T21:00:00+02:00;2026-03-25T14:00:00+02:00_2026-03-25T21:00:00+02:00;2026-03-26T14:00:00+02:00_2026-03-26T21:00:00+02:00;2026-03-27T14:00:00+02:00_2026-03-27T21:00:00+02:00;2026-03-28T10:00:00+02:00_2026-03-28T18:00:00+02:00;2026-03-29T14:00:00+02:00_2026-03-29T18:00:00+02:00;2026-03-31T14:00:00+02:00_2026-03-31T21:00:00+02:00;2026-04-01T14:00:00+02:00_2026-04-01T21:00:00+02:00;2026-04-02T14:00:00+02:00_2026-04-02T21:00:00+02:00



moisdelaphoto14@orange.fr



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

