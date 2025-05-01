Mois de la photo du 14e, Françoise Vermeil, « Les Sādhus »

Les Sādhus.

Un Sādhu est un(e) ascète ou un moine dans la spiritualité indienne, ayant renoncé à la vie matérielle pour se consacrer à la réalisation spirituelle. Il représente la quête de la vérité ultime et la renonciation aux plaisirs terrestres. Les Sādhus coupent tout lien avec leur famille, ne possèdent rien ou peu de choses, s’habillent d’une tunique, de couleur safran, jaune ou blanche symbolisant la sainteté, et parfois de quelques colliers. Ils sont à la fois des guides spirituels, des enseignants de la méditation et du yoga, et des symboles de la quête de la libération

Une exposition de Françoise Vermeil « Les Sādhus » dans le cadre du Mois de la photo du 14e, La Photo de rue, La Photo dans la rue,

Du lundi 02 mars 2026 au mardi 31 mars 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 13h00 à 22h00

gratuit Tout public.

moisdelaphoto14@orange.fr



