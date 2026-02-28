Mois de la photo du 14e, Laurent Delhourme, « Nomophobie »

Nomophobie

La nomophobie désigne l’angoisse ressentie à l’idée d’être privé de son téléphone portable. Peur de ne plus être joignable, de ne plus voir, de ne plus savoir, de ne plus exister dans le flux. Une anxiété moderne, silencieuse, largement partagée. Moi compris. Cette série est née d’un constat simple : le téléphone portable n’est plus un objet, c’est un réflexe. Dans l’espace public, il structure nos gestes, nos postures, nos silences, nos absences. Réalisées en noir et blanc, principalement à Paris, ces images observent l’usage du téléphone dans la vie quotidienne. Elles ne dénoncent pas frontalement. Elles regardent. Elles prélèvent des instants ordinaires rendus étranges par leur répétition. Des moments suspendus, parfois absurdes, parfois drôles, parfois légèrement inquiétants. Ces images parlent de nous. De notre besoin d’être connectés. Et de notre difficulté croissante à être simplement présents.

Une exposition sur bâche de Laurent Delhourme, « Nomophobie », dans le cadre du Mois de la Photo du 14e, La Photo de rue, La Photo dans la rue, La nomophobie désigne l’angoisse ressentie à l’idée d’être privé de son téléphone portable.

