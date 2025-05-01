Mois de la photo du 14e, Maxime Lazard, « Street fantasy, Pareil mais autrement ! »
Mois de la photo du 14e, Maxime Lazard, « Street fantasy, Pareil mais autrement ! » lundi 2 mars 2026.
Si la rue est un spectacle, le spectacle y est différent Outre-Manche. Les femmes et hommes y sont encore plus surprenants, exubérants, animés d’un sens de l’auto-dérision et d’une grande liberté, faisant des petites folies au quotidien. En marchant ou en contemplation, devant une bière ou un thé, les Britaniques et les Irlandais demeurent nos voisins les plus intrigants.
Exposition Maxime Lazard « Street fantasy, Pareil mais autrement ! », dans le cadre du mois de la photo du 14e, Si la rue est un spectacle, le spectacle y est différent
Le dimanche 29 mars 2026
de 14h00 à 17h00
Le dimanche 15 mars 2026
de 14h00 à 17h00
Du lundi 02 mars 2026 au mardi 31 mars 2026 :
jeudi, vendredi
de 09h00 à 17h00
lundi, mardi, mercredi
de 08h00 à 16h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-03-02T09:00:00+01:00
fin : 2026-03-31T19:00:00+02:00
Date(s) : 2026-03-02T08:00:00+02:00_2026-03-02T16:00:00+02:00;2026-03-03T08:00:00+02:00_2026-03-03T16:00:00+02:00;2026-03-04T08:00:00+02:00_2026-03-04T16:00:00+02:00;2026-03-05T09:00:00+02:00_2026-03-05T17:00:00+02:00;2026-03-06T09:00:00+02:00_2026-03-06T17:00:00+02:00;2026-03-09T08:00:00+02:00_2026-03-09T16:00:00+02:00;2026-03-10T08:00:00+02:00_2026-03-10T16:00:00+02:00;2026-03-11T08:00:00+02:00_2026-03-11T16:00:00+02:00;2026-03-12T09:00:00+02:00_2026-03-12T17:00:00+02:00;2026-03-13T09:00:00+02:00_2026-03-13T17:00:00+02:00;2026-03-15T14:00:00+02:00_2026-03-15T17:00:00+02:00;2026-03-16T08:00:00+02:00_2026-03-16T16:00:00+02:00;2026-03-17T08:00:00+02:00_2026-03-17T16:00:00+02:00;2026-03-18T08:00:00+02:00_2026-03-18T16:00:00+02:00;2026-03-19T09:00:00+02:00_2026-03-19T17:00:00+02:00;2026-03-20T09:00:00+02:00_2026-03-20T17:00:00+02:00;2026-03-23T08:00:00+02:00_2026-03-23T16:00:00+02:00;2026-03-24T08:00:00+02:00_2026-03-24T16:00:00+02:00;2026-03-25T08:00:00+02:00_2026-03-25T16:00:00+02:00;2026-03-26T09:00:00+02:00_2026-03-26T17:00:00+02:00;2026-03-27T09:00:00+02:00_2026-03-27T17:00:00+02:00;2026-03-29T14:00:00+02:00_2026-03-29T17:00:00+02:00;2026-03-30T08:00:00+02:00_2026-03-30T16:00:00+02:00;2026-03-31T08:00:00+02:00_2026-03-31T16:00:00+02:00
moisdelaphoto14@orange.fr