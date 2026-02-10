Cette année, découvrez un trentaine de séries photo sur le thème de la photo de rue, exposées dans les équipements de votre arrondissement, et en extérieur, sur les grilles de vos parcs et jardins. De nombreux photographes vous donnent rendez-vous tout au long du mois pour vous parler de leur travail. Découvrez les différentes expositions proposées ci-dessous.

Le Mois de la Photo du 14e revientrevient pour sa 3e édition avec toujours pour thème : la photo de rue. Découvrez le programme !

Du dimanche 01 mars 2026 au mercredi 01 avril 2026 :

gratuit

Certains événements peuvent être soumis à inscription.

Tout public.

https://mairie14.paris.fr/pages/mois-de-la-photo-du-14e-26473



