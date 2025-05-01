Mois de la photo du 14e, Yves Chicoteau, « Flou et furtif »
Mois de la photo du 14e, Yves Chicoteau, « Flou et furtif » jeudi 12 mars 2026.
Flou et furtif
C’est un travail sur les ambiances et les couleurs de la ville. Les personnages et les lieux sont esquissés. Pourtant les espaces, les attitudes, les mouvements sont là. Imprévisibles, improvisées, les images sont des impressions, captées comme telles, Unifiées par les couleurs et les contrastes, les textures et les grains qui deviennent la signature d’une histoire à inventer.
Une exposition de Yves Chicoteau « Flou et furtif », dans le cadre du Mois de la photo du 14e, La Photo de rue, La Photo dans la rue, un travail sur les ambiances et les couleurs de la ville.
Du jeudi 12 mars 2026 au jeudi 02 avril 2026 :
dimanche
de 14h00 à 18h00
samedi
de 10h00 à 18h00
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
de 14h00 à 21h00
gratuit Tout public.
