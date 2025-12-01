Mois de la Photo Photo Club d’Erquy Abstraction et Mini-séries Galerie municipale Bernard Nonnet Erquy

Mois de la Photo Photo Club d’Erquy Abstraction et Mini-séries

Galerie municipale Bernard Nonnet 5 Rue du 19 Mars 1962 Erquy Côtes-d’Armor

Début : 2025-12-16

fin : 2025-12-31

2025-12-16

L’abstraction en photographie invite à dépasser la représentation concrète pour explorer la pure forme, la couleur et la texture. Elle questionne la capacité de l’image à évoquer plutôt qu’à représenter, à susciter une émotion ou une réflexion sans recourir à la réalité immédiate. En s’éloignant du sujet identifiable, la photographie abstraite devient un espace de liberté où l’interprétation est ouverte, où la réalité se dématérialise pour laisser place à une expérience sensible. Elle révèle que la vérité n’est pas toujours dans la représentation fidèle, mais dans la suggestion, l’évocation, et la perception subjective. Les membres du Photo Club d’Erquy vous en livrent leur regard.

Vernissage le vendredi 19 décembre à 18h. .

