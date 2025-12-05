Mois de la Photo Rencontre avec Alexa Brunet Rue du Bois de Cavé Erquy
Mois de la Photo Rencontre avec Alexa Brunet Rue du Bois de Cavé Erquy vendredi 5 décembre 2025.
Mois de la Photo Rencontre avec Alexa Brunet
Rue du Bois de Cavé L’Ancre des Mots Erquy Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-05 19:30:00
fin : 2025-12-05
Date(s) :
2025-12-05
Rencontre avec Alexa Brunet, invitée d’honneur du Mois de la Photo à Erquy, qui abordera le thème de La mise en scène en photographie .
Tout public, entrée libre et gratuite. .
Rue du Bois de Cavé L’Ancre des Mots Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 63 64 64
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Mois de la Photo Rencontre avec Alexa Brunet Erquy a été mis à jour le 2025-11-20 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor