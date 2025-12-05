Mois de la Photo Rencontre avec Alexa Brunet Rue du Bois de Cavé Erquy

Mois de la Photo Rencontre avec Alexa Brunet

Rue du Bois de Cavé L’Ancre des Mots Erquy Côtes-d’Armor

Tarif : – –

2025-12-05 19:30:00

Rencontre avec Alexa Brunet, invitée d’honneur du Mois de la Photo à Erquy, qui abordera le thème de La mise en scène en photographie .

Tout public, entrée libre et gratuite. .

