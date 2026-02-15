Mois de la reliure Fabrication d’un livre avec reliure plein papier Usine des Tramways Pau

Mois de la reliure Fabrication d’un livre avec reliure plein papier

Usine des Tramways Avenue Gaston Lacoste Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

2026-03-28

Démonstration Sur inscription

Le papier reste le matériau essentiel d’un livre. Nous vous invitons à découvrir le métier traditionnel de relieur et les étapes de la fabrication d’un ouvrage couvert d’une reliure en papier. .

English : Mois de la reliure Fabrication d’un livre avec reliure plein papier

