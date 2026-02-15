Mois de la reliure La reliure au fil des siècles Usine des Tramways Pau
Usine des Tramways Avenue Gaston Lacoste Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
Visite commentée Sur inscription
Venez découvrir les reliures remarquables conservées à la Bibliothèque patrimoniale et l’évolution du papier, support d’écriture, ses atouts et ses limites. Chaque ouvrage témoigne d’une technique, d’une époque ou d’un personnage de renom. .
Usine des Tramways Avenue Gaston Lacoste Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08 accueil@tourismepau.fr
