Mois de la santé mentale : 4.48 Psychose Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 13e arrondissement Paris

Dans le cadre du Mois de la Santé Mentale 2026, la Compagnie Les Gourmands présente la pièce 4.48 Psychose de l’autrice britannique Sarah Kane, dans une mise en scène de Miguel Vander Linden.

Cette œuvre intense et bouleversante aborde sans détour la dépression, la psychose et la tentation du suicide, à travers une écriture fragmentée, poétique et radicalement honnête. Elle donne à entendre une expérience intérieure souvent tue ou stigmatisée, et ouvre un espace de partage, d’écoute et de réflexion sur la santé mentale.

Le 20 février 1999, peu après 3h30 du matin, une infirmière constate que Sarah Kane n’est pas dans son lit. L’infirmière force la porte des toilettes de l’hôpital et découvre le corps de Kane. Elle s’est pendue avec ses lacets sur le crochet de la porte intérieure des toilettes alors qu’elle venait d’avoir 28 ans. L’enquête sur son décès conclut qu’elle est probablement décédée dans les trois minutes. Cet acte intervient quelques semaines après l’achèvement de sa pièce 4.48 Psychose, publiée un an plus tard.

Aujourd’hui, dans un monde où les troubles dépressifs représentent le premier facteur de morbidité et d’incapacité, où le suicide devient la cause du décès de près 800 000 personnes chaque année, il s’agit de trouver dans la dernière expression de la douleur de l’autrice, dans la clairvoyance d’une femme, la douleur universelle. Celle de notre société, qui, avec les évolutions et ce qu’elle voudrait faire passer pour des progrès techniques, ne fait que s’enfoncer dans un gouffre de plus en plus profond, celui de la destruction. De l’auto-destruction.

Après le spectacle d’une durée d’1h, s’en suivra un espace d’échange avec les équipes de l’association laVita, qui agit au service de la santé mentale des jeunes.

Distribution : Héléna Walazyc, Cyriaque Maréchaux, Perrine Cullin Bultez et Léonard Castanié

4.48 Psychose de Sarah Kane. Traduction de Evelyne Pieiller

Cette pièce contient des représentations explicites d’automutilation, de suicide, de violence physique, de détresse psychologique et d’actes sexuels. Elle s’adresse à un public capable d’appréhender la représentation de ces sujets dans un cadre artistique, avec une perspective critique et symbolique. La présence de scènes graphiques pouvant provoquer inconfort ou émotion.

Si vous êtes en détresse et/ou avez des pensées suicidaires, si vous voulez aider une personne en souffrance, vous pouvez contacter le 3114… appel non surtaxé.

Le mercredi 08 avril 2026

de 19h30 à 21h15

gratuit

Public jeunes et adultes. A partir de 14 ans.

Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 13e arrondissement 31, rue Bobillot 75013 Paris

cie.lesgourmands@gmail.com



