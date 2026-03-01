Mois de la santé mentale : action du pôle de psychologie Centre de santé Edison Paris

Le pôle de psychologie de la direction de la santé publique de la ville de Paris vient à votre rencontre dans les centres de santés Marcadet, Yvonne Pouzin et Edison, afin de parler santé mentale avec vous.

Le pôle de psychologie vous rencontre lors de demi-journée.

Le vendredi 10 avril 2026

de 09h00 à 12h00

Le vendredi 03 avril 2026

de 09h00 à 12h00

Le vendredi 27 mars 2026

de 09h00 à 12h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-27T10:00:00+01:00

fin : 2026-04-10T15:00:00+02:00

Date(s) : 2026-03-27T09:00:00+02:00_2026-03-27T12:00:00+02:00;2026-04-03T09:00:00+02:00_2026-04-03T12:00:00+02:00;2026-04-10T09:00:00+02:00_2026-04-10T12:00:00+02:00

Centre de santé Edison 44, rue Charles Moureu 75013 Paris



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