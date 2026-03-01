Mois de la santé mentale : action du pôle de psychologie Centre de santé Edison Paris
Mois de la santé mentale : action du pôle de psychologie Centre de santé Edison Paris vendredi 27 mars 2026.
Le pôle de psychologie de la direction de la santé publique de la ville de Paris vient à votre rencontre dans les centres de santés Marcadet, Yvonne Pouzin et Edison, afin de parler santé mentale avec vous.
Le pôle de psychologie vous rencontre lors de demi-journée.
Le vendredi 10 avril 2026
de 09h00 à 12h00
Le vendredi 03 avril 2026
de 09h00 à 12h00
Le vendredi 27 mars 2026
de 09h00 à 12h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-03-27T10:00:00+01:00
fin : 2026-04-10T15:00:00+02:00
Date(s) : 2026-03-27T09:00:00+02:00_2026-03-27T12:00:00+02:00;2026-04-03T09:00:00+02:00_2026-04-03T12:00:00+02:00;2026-04-10T09:00:00+02:00_2026-04-10T12:00:00+02:00
Centre de santé Edison 44, rue Charles Moureu 75013 Paris
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