Mois de la santé mentale : action du pôle psychologie Centre de santé Edison Paris

Mois de la santé mentale : action du pôle psychologie Centre de santé Edison Paris

Mois de la santé mentale : action du pôle psychologie Centre de santé Edison Paris vendredi 10 avril 2026.

Le pôle de psychologie de la direction de la santé publique de la ville de Paris vient à votre rencontre dans le centre de santé Edison, afin de parler santé mentale avec vous.

Le pôle psychologie vous rencontre lors d’une demi-journée
Le vendredi 10 avril 2026
de 10h00 à 12h00
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-10T13:00:00+02:00
fin : 2026-04-10T15:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-10T10:00:00+02:00_2026-04-10T12:00:00+02:00

Centre de santé Edison 44 rue Charles Moureu  75013 Paris


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