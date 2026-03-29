Mois de la santé mentale : action du pôle psychologie Centre de santé et dentaire Marcadet Paris
Mois de la santé mentale : action du pôle psychologie Centre de santé et dentaire Marcadet Paris vendredi 17 avril 2026.
Le pôle de psychologie de la direction de la santé publique de la ville de Paris vient à votre rencontre dans le centre de santé Marcadet, afin de parler santé mentale avec vous.
Le pôle psychologie vous rencontre lors d’une demi-journée
Le vendredi 17 avril 2026
de 10h00 à 12h00
gratuit Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-17T13:00:00+02:00
fin : 2026-04-17T15:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-17T10:00:00+02:00_2026-04-17T12:00:00+02:00
Centre de santé et dentaire Marcadet 22 rue Marcadet 75018 Paris
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