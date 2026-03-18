Mois de la santé mentale au Quartier Santé de QJ QJ – Quartier Jeunes Paris

MEDITATION PLEINE CONSCIENCE Association Croix Rouge Française

Tous les jeudis du mois d’avril de 17h30 à 18h30

Venez découvrir les ateliers Méditation Pleine Conscience, un outil puissant pour renforcer la santé mentale et vous aider à mieux gérer le stress et l’anxiété. Cycle d’ateliers réalisé par une Infirmière diplômée d’état de la Croix rouge Française formée à la méditation.

ATELIERS SANTE MENTALE ET ADDICTIONS QJ santé

Les mercredis 1er, 08, 15 et 22 avril de 14h30 à 17h30

Un cycle d’atelier organisé tout le mois d’avril par le QJ santé, sur le lien entre la santé mentale et les addictions (avec ou sans produit), pour échanger dans un cadre bienveillant sur les émotions, pour mieux les reconnaitre et mieux comprendre comment celles-ci peuvent parfois influencer des comportements addictifs.

1er Avril : Tabac et santé mentale

08 Avril : Alcool et santé mentale

15 Avril : Réseaux sociaux et santé mentale

22 Avril : Jeux d’argent et santé mentale

BOXE TES MOTS Labo des histoires

Le vendredi 03 Avril de 16h00 à 17h30

Le Labo des histoires propose un atelier Boxe & écriture – Boxe tes mots » animé par un coach sportif et une autrice. Ring d’un côté pour libérer le corps, canaliser l’énergie et travailler la discipline ; et carnet de l’autre pour mettre en mots les sensations physiques, les émotions vécues dans l’effort et les métaphores du corps en mouvement. L’idée est d’offrir aux participant.es une voie d’émancipation à la fois physique et créative, idéale pour celles et ceux qui peinent à trouver les mots ou qui ont besoin de bouger pour libérer leur parole.

RENCONTRE ARTISTIQUE SPONTANEE Magriff

Le Mardi 07 Avril de 14h00 à 17h00

Rencontre artistique spontanée dans tout QJ pour une pause bien être.

DANSE DU RECONFORT Magriff

Le Jeudi 09 Avril de 17h30 à 19h30

Atelier artistique de danse libre autour des gestes du réconfort avec une danseuse professionnelle et une artiste.

SLAM TA SANTE Labo des histoires

Vendredi 10 Avril de 18h00 à 20h00

Le labo des histoires propose un atelier de Slam sur la santé mentale – Slam ta santé – animé par une autrice. Un atelier pour prendre la parole et réinventer les mots de la santé mentale par le slam. On se retrouve pour une expérience collective de création orale et poétique : détourner le langage médical, inventer un vocabulaire du soin qui nous ressemble, écrire puis slamer ses textes. L’atelier se termine par des mises en voix pour faire résonner ces nouveaux mots du soin autrement, ensemble.

IA et santé mentale TLE Mindlink et le C’JAAD

Lundi 13 Avril 16h00 à 18h00

« Ton psy, il s’appelle GPT ? » : A travers cet atelier, on fait le point : c’est quoi l’IA et quelle place lui laisse-t-on dans notre bien-être ? Entre exploration de ses usages et découverte de ressources complémentaires, les participants développent leur esprit critique et repartent avec des clés concrètes pour prendre soin de soi.

FRESQUE SANTE MENTALE Migration santé et QJ santé

Le Mercredi 15 Avril de 17h00 à 18h00

Autour d’un goûter avec l’association Migration santé et l’équipe de QJ santé, est organisé un temps d’échange sur la météo de la santé mentale à QJ , à partir de la fresque réalisée par les jeunes de QJ pendant trois semaines sur les émotions du moment , les ressources qu’ils déploient en cas de stress ou d’anxiété et les astuces pour demander de l’aide.

CONCERT POP « ALCOVE » café QJ et stand Migrations santé ET QJ santé

Le vendredi 17 Avril de 19h30 à 21h30

Le groupe « ALCOVE » vous invite à une pause musicale au café QJ pour se retrouver et partager un moment de convivialité.

ATELIER CHANT LIBRE Apaso

Le Mercredi 29 Avril de 14h00 à 16h30

Venez clôturer le mois de la santé mentale à QJ par une expérience groupale de rencontre, d’écoute, de lâcher prise autour du chant spontané (pas besoin de savoir chanter, pas de recherche ni esthétique ni artistique). L’atelier est animé par Marc Gabriele psychologue clinicien d’APASO formé aux médiations et notamment au chant libre.

À l’occasion du mois de la santé mentale, le Quartier Santé propose plusieurs événements, venez les découvrir et y participer !

Du mercredi 01 avril 2026 au mercredi 29 avril 2026 :

gratuit

Accès libre

Public adultes. A partir de 16 ans. Jusqu’à 30 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-01T02:00:00+02:00

fin : 2026-04-30T01:59:59+02:00

Date(s) :

QJ – Quartier Jeunes 4, place du Louvre 75001 Paris

qjsante@paris.fr



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