Tout est parti d’une envie simple, mais forte : celle de voyager pour la première fois. Lors d’échanges avec les stagiaires de l’association Avenir Plus Paris, plusieurs jeunes ont confié leur souhait de découvrir un autre horizon, de sortir de leur quotidien et de vivre une expérience collective à l’étranger. Face à cet enthousiasme, l’association a décidé de les accompagner dans la réalisation de ce projet.

Mais pour rendre ce voyage possible, il fallait trouver un moyen de le financer. C’est alors qu’est née l’idée de mettre en place des actions d’autofinancement. Parmi les propositions, l’une s’est vite démarquée : créer une pièce de théâtre. L’idée venait d’un jeune stagiaire rêvant de devenir acteur. Restait encore à imaginer le sujet.

C’est dans un moment du quotidien, au détour d’une pause pendant le stage, que l’inspiration a surgi. Les jeunes discutaient alors de l’œuvre qu’ils étudiaient à ce moment-là : Carmen. Très vite, le débat s’est installé autour de son auteur. Bizet ? Mérimée ? Les échanges étaient passionnés, drôles, parfois très animés. Et pour cause : les deux avaient raison. L’un a écrit la nouvelle, l’autre l’opéra.

Amusée et inspirée par cette discussion, une animatrice a proposé d’en faire la base d’un projet théâtral. L’idée était de créer une pièce en lien direct avec Carmen, mais dans une version revisitée, originale et urbaine. Peu à peu, l’histoire a pris forme.

Avec l’aide des jeunes, l’animatrice a écrit une pièce mettant en scène des patients d’un hôpital psychiatrique qui s’échappent de l’opéra lors d’une sortie culturelle organisée pour aller voir Carmen. Deux d’entre eux, atteints de troubles dissociatifs de la personnalité et emportés par leur mégalomanie, se prennent alors pour les auteurs de l’œuvre.

Le ton choisi est celui de la comédie. La pièce joue avec les codes du théâtre, casse le quatrième mur et fait participer le public. Mais derrière l’humour, le projet porte aussi une véritable réflexion. Pour permettre aux jeunes de mieux comprendre les rôles qu’ils allaient interpréter, la troupe a rencontré La Maison Perchée, une association spécialisée dans les troubles psychiques.

Aujourd’hui, ce projet dépasse largement le simple cadre d’un spectacle. Il est devenu une aventure collective, un moyen d’expression, un outil de sensibilisation et un levier concret pour permettre à ces jeunes de réaliser leur premier voyage. En lien avec l’œuvre qu’ils ont étudiée, ils espèrent prochainement partir découvrir l’Andalousie, et plus particulièrement les lieux emblématiques qui rappellent l’univers de Carmen.

La troupe vous donne rendez-vous le 18 avril à 14h à la MVAC du 13e arrondissement pour découvrir Carmen version urbaine. En venant assister à cette représentation, le public soutiendra bien plus qu’une pièce de théâtre : il encouragera une jeunesse engagée, créative et déterminée à transformer une idée en véritable projet de vie.

Pour le mois de la santé mentale, l’association Avenir Plus vous propose une réinterprétation du célèbre opéra de Georges Bizet « Carmen », pour sensibiliser sur les troubles dissociatifs de la personnalité, à la manière d’une comédie grand public.

Le samedi 18 avril 2026

de 14h00 à 17h00

gratuit

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-18T17:00:00+02:00

fin : 2026-04-18T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-18T14:00:00+02:00_2026-04-18T17:00:00+02:00

Maison de la vie associative et citoyenne du 13e 31 rue Bobillot 75013 Paris

+33156617760 maison.asso.13@paris.fr https://www.facebook.com/MVAC13/ https://www.facebook.com/MVAC13/



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