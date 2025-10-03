Mois de la science – Regards artistiques sur la science à la manière de Romare Bearden Médiathèque de l’Europe Bussy-Saint-Georges

Mois de la science – Regards artistiques sur la science à la manière de Romare Bearden Vendredi 3 octobre, 14h00 Médiathèque de l'Europe Seine-et-Marne

Entrée libre pendant les horaires d’ouverture de la médiathèque

Retrouvez une exposition de portraits de scientifiques connus, œuvres réalisées par les participants de l’atelier créatif Mosaïques de savants : portraits de scientifiques à la manière de Romare Bearden animé par Monica Meng, artiste peintre.

Date : Du vendredi 3 octobre 2025 au samedi 11 octobre 2025

Médiathèque de l’Europe 6 avenue du Général de Gaulle – 77600 Bussy-Saint-Georges Bussy-Saint-Georges 77600 Seine-et-Marne Île-de-France 01 87 94 77 47 https://bibliotheques.marneetgondoire.fr/localisation/m%C3%A9diath%C3%A8que-de-bussy-saint-georges

