Mois de l’Architecture et du Patrimoine Beauvais

Mois de l’Architecture et du Patrimoine Beauvais vendredi 19 septembre 2025.

Mois de l’Architecture et du Patrimoine

Beauvais Oise

Tarif : 0 – 0 – 0

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-19

fin : 2025-10-19

Date(s) :

2025-09-19

Pour la 4e année consécutive, les Journées Européennes du Patrimoine ouvrent un mois de festivités valorisant notre histoire, le patrimoine et les architectures qui nous entourent. 2025 est une édition particulièrement spéciale puisqu’elle s’inscrit dans la commémoration des 800 ans de la cathédrale de Beauvais offrant aux publics une programmation dense et d’une grande richesse jusqu’aux Journées Nationales de l’Architecture, les 18 et 19 octobre. 0 .

Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Mois de l’Architecture et du Patrimoine Beauvais a été mis à jour le 2025-09-04 par SIM Hauts-de-France Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis