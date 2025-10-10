Mois de l’architecture Monts et Barrages Atelier Participatif » Réinventons l’espace public du bourg autour de l’église » Eglise à Eybouleuf Le Bourg Eybouleuf

Mois de l’architecture Monts et Barrages Atelier Participatif » Réinventons l’espace public du bourg autour de l’église » Eglise à Eybouleuf Le Bourg Eybouleuf vendredi 10 octobre 2025.

Mois de l’architecture Monts et Barrages Atelier Participatif » Réinventons l’espace public du bourg autour de l’église » Eglise à Eybouleuf

Le Bourg Eglise Eybouleuf Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-10

fin : 2025-10-10

Date(s) :

2025-10-10

A l’occasion du Mois de l’architecture du Pays Monts et Barrages, participez à un atelier participatif autour du projet de restauration de l’église d’Eybouleuf et du réaménagement de ses abords (espace église/presbytère/jardin/place). Présentation de l’histoire et de l’architecture de l’église par Julie Grèze (Pays d’art et d’histoire de Monts et Barrages)

​18h15 (salle des fêtes) Atelier urbanisme animé par le CAUE 87 à l’aide d’outils ludiques, je partage ma perception du bourg et Je dessine le bourg de demain » (autour de l’église, de l’ancien presbytère, sa place et son jardin)

Objectif connaître vos besoins et usages de cet espace et faire naître un projet cohérent de réaménagement répondant à vos attentes (et au cahier des charges de la commune)

Quels sont vos besoins dans l’espace public aujourd’hui ?

Qu’est-ce qui manque à Eybouleuf ? .

Le Bourg Eglise Eybouleuf 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 69 57 60

English : Mois de l’architecture Monts et Barrages Atelier Participatif » Réinventons l’espace public du bourg autour de l’église » Eglise à Eybouleuf

German : Mois de l’architecture Monts et Barrages Atelier Participatif » Réinventons l’espace public du bourg autour de l’église » Eglise à Eybouleuf

Italiano :

Espanol : Mois de l’architecture Monts et Barrages Atelier Participatif » Réinventons l’espace public du bourg autour de l’église » Eglise à Eybouleuf

L’événement Mois de l’architecture Monts et Barrages Atelier Participatif » Réinventons l’espace public du bourg autour de l’église » Eglise à Eybouleuf Eybouleuf a été mis à jour le 2025-09-11 par OT de Noblat