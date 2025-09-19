Mois de l’architecture Monts et Barrages Inauguration au Grand Saint-Léonard Grand Saint-Léonard Saint-Léonard-de-Noblat

Grand Saint-Léonard 23 Avenue du Champ de Mars Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne

Début : 2025-09-19

fin : 2025-09-19

2025-09-19

Alors que les défis environnementaux, sociaux et urbanistiques se multiplient, l’édition 2025 du Mois de l’Architecture invite chacun à imaginer, débattre et construire ensemble les espaces de vie de demain. Quelles formes prendront nos villages et nos villes dans un monde en transition ? Comment préserver l’âme de notre patrimoine bâti tout en inventant de nouveaux usages ?

Le Mois de l’Architecture Monts et Barrages débutera cette année dans un lieu chargé d’histoire et fraîchement réhabilité le Grand Saint-Léonard, nouvel espace d’exposition au cœur de la cité miaulétoune. Autrefois ancien relais de poste puis Hôtel-restaurant, ce bâtiment emblématique de Saint-Léonard-de-Noblat entame une nouvelle vie, désormais dédiée à la culture et à la création. Il accueillera pour l’occasion l’exposition le quartier de l’ancien hôpital, d’hier à demain ( visible jusqu’au 28 septembre) .

