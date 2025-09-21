Mois de l’architecture Monts et Barrages Visite projet Saint Léonard de Noblat » Le site de l’ancien hôpital d’hier à demain » Parking ancien hôpital Saint-Léonard-de-Noblat

Mois de l'architecture Monts et Barrages Visite projet Saint Léonard de Noblat » Le site de l'ancien hôpital d'hier à demain »

dimanche 21 septembre 2025.

Parking ancien hôpital Boulevard Carnot Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne

Début : 2025-09-21

fin : 2025-09-21

2025-09-21

A l’occasion des Journées du Patrimoine et du Mois de l’architecture* du PaysMonts et Barrages, le Pays d’art et d’histoire et la municipalité de Saint-Léonard-de-Noblat vous invitent à redécouvrir le quartier autour de l’ancien hôpital. Ici, plusieurs hôpitaux se sont succédés: l’ancien hôpital médiéval (lieu d’accueil des pèlerins et indigents) attesté dès le XIIe siècle, un hôpital dans des maisons rue Daniel-Lamazière entre les années 1900 et 1976, puis l’hôpital du Dr Barrière ouvert en 1976 et détruit l’hiver 2023-2024.

Julie Grèze, guide-conférencière du Pays d’art et d’histoire, vous montrera l’évolution du quartier (dont l’ancien couvent du XVIIe siècle et son jardin), documents d’archives et photos anciennes à l’appui. Monsieur le Maire, Alain Darbon, ouvrira une fenêtre sur l’avenir pour présenter le projet de réaménagement autour de la Maison de santé prévue en 2027. .

