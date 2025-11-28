Mois de l’espace 5ème édition Bibliothèque multimédia grand Gueret Guéret

Mois de l’espace 5ème édition

Bibliothèque multimédia grand Gueret Avenue Fayolle Guéret Creuse

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28

fin : 2025-11-28

Date(s) :

2025-11-28

Jean-Philippe Uzan cosmologiste français, directeur de recherche au Centre national de la recherche scientifique nous fera l’honneur de sa présence pour clôturer le mois de l’espace.

Projection/ débat autour du vaste sujet des trous noirs suivit d’un moment de convivialité pour finir la 5ème édition du mois de l’espace en beauté. .

Bibliothèque multimédia grand Gueret Avenue Fayolle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 19 11 56 animscience2@fol-23.fr

