Mois de l’espace 5ème édition Bibliothèque multimédia grand Gueret Guéret

Bibliothèque multimédia grand Gueret Avenue Fayolle Guéret Creuse
Jean-Philippe Uzan cosmologiste français, directeur de recherche au Centre national de la recherche scientifique nous fera l’honneur de sa présence pour clôturer le mois de l’espace.
Projection/ débat autour du vaste sujet des trous noirs suivit d’un moment de convivialité pour finir la 5ème édition du mois de l’espace en beauté. .
Bibliothèque multimédia grand Gueret Avenue Fayolle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 19 11 56 animscience2@fol-23.fr
