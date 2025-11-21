Mois de l’espace Voyage sensoriel au cœur de l’univers Pôle des énergie Micro-Folie Bourganeuf

Mois de l’espace Voyage sensoriel au cœur de l’univers

Pôle des énergie Micro-Folie 19 Rte de la Cascade, 23400 Bourganeuf Bourganeuf Creuse

Début : 2025-11-21

fin : 2025-11-21

2025-11-21

Dans le cadre de la 5ème édiction du mois de l’espace, Amaury Rehel représentera l’association Delta-Sigma pour nous présenter une des méthodes qui permet de déterminer la présence de planètes en dehors de notre système solaire. Le transit d’exoplanètes !

Si la météo le permet les télescopes seront de sorti pour une observation du ciel ! .

Pôle des énergie Micro-Folie 19 Rte de la Cascade, 23400 Bourganeuf Bourganeuf 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 19 11 56 animscience2@fol-23.fr

